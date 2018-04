Oyun dediğimizde akla erkekler gelir. Oyun yapımcılarından e-Spor oyuncularına aklımıza ilk gelen erkeklerdir. Fakat son yıllarda bu tabuyu yıkmaya gönül vermiş kadınlar var. Yaptıkları işlerle şimdiden gönüllerde taht kurdular. Üstelik sayıları da bir hayli fazla! Ayvalık’ta terk edilmiş bir köyü “bilim ve sanat köyü” haline getirmek için çabalayan, sorun çözücü ve eğitim içerikli oyunlar yapan kadınların hikâyesini “Woman in Games Türkiye”nin kurucusu oyun yapımcısı Simay Dinç’le konuştuk. HT Cumartesi'nden Serdar Yazıcı'nın haberi...

Oyun sektörünün artıları ve eksileri neler?

Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayıncıları Derneği (OYUNDER) olarak bütün bu sektörü kapsayan bir derneğiz. Dünyaya baktığımızda şunu görüyoruz: Oyun endüstrisi 109 milyar dolar. Düşünün ki film endüstrisi 35 milyar dolar civarında. Türkiye olarak maalesef 600 milyon dolarlık değer yaratabiliyoruz. Bu yarattığımız değer ise üretimden değil daha çok tüketimden. Muhteşem bir oyuncu kitlemiz var. 30 milyona yakın oyuncumuz var. Bunun da 14 milyonu para harcıyor, tüketiyoruz yani...

109 milyar dolar Dünyada oyun endüstrisi 109 milyar dolar

‘KIZLARIMIZ OYUN GELİŞTİRMEYİ BAŞLADI’

Woman in Games Türkiye süreci nasıl gelişti. Neler yapıyorsunuz?

3.5-4 yıl önce “Kadınlarımıza ilham olmamız lazım” dedim. “Nasıl farkında değiller, nasıl kariyer olarak görmezler” diyerek Woman in Games Türkiye’yi kurduk. Sonra üniversitelerde eğitimler, etkinlikler düzenledik. Her ay neredeyse farklı bir ilde etkinlik ve eğitimler düzenliyoruz. Bu kızlarımız oyun geliştirmeye başladı ve artık dünya çapında işler yapmaya başlıyoruz.

Kadınları oyun sektörüne nasıl çekiyorsunuz?

Oyun dünyasında yer alan ve aynı yoldan geçmiş kadınlarımızı onlarla tanıştırıyoruz. Sektörde kariyer yapmış insanlarla bir araya getiriyoruz. Bire bir yerlerinde görsünler diye eğitimleri oyun firmalarında düzenliyoruz. Çeşitli workshop’lar yapıyoruz. Oyunun bir kültür endüstrisi olduğunu anlatıyoruz.

Burada kadın olarak karşılaştığınız zorluklar neler?

Biz oyun endüstrisinde kadınerkek diye ayrım gözetmeksizin yer almak istiyoruz. Geçen hafta San Francisco’daydım. Google’da “Seriousgame (Ciddi oyunlar)” adında bir etkinlik düzenlendi. Salonun yüzde 60’ı kadınlardı. Kadınlar sorun çözücü konularda, eğitim konularında oyunlaştırmayı kullanarak çok farklı değerler yaratabiliyorlar.

Kendi oyununuz ödüller aldı. Neler söylemek istersiniz?

Kardeşim Eray Dinç’le sinemayı oyun sektörüne nasıl entegre ederiz diye düşündük. RecontactIstanbul oyununu yaptık. Apple tarafından “Türkiye’nin en iyi mobil oyunu” seçildi. Los Angeles New Media Film Festivali’nden ödül aldık. Oyun başarılı olunca sinemayı tamamıyla mobil oyuna entegre edelim dedik. RecontactIstanbul: Eyes Of Sky’da Ahmet Ümit senaryo danışmanımız oldu. San Francisco’da International Mobile Games Awards’ta “Best Meaningful Play” (En Anlamlı Oyun) ödülünde 2’nci olduk. Washington ve Tokyo’da finale kaldık. 11 Mayıs’ta Londra’da düzenlenecek olan Women in Games Awards’ta ‘Creative Impact Award’a (Yaratıcı Etki Ödülü) aday gösterildim.

Gençleri ölüme sürükleyen oyunlar var. Sorun nerede?

Ailelerin de bilinçlenmesi lazım. Ölüme götüren oyunlar oyun değil. Artık tabletler yeni emzik durumunda. Biz aileler için de seminerler düzenliyoruz.

Yurtdışındaki kadınlara da ulaşmayı düşünüyor musunuz?

Kesinlikle düşünüyoruz. San Francisco’da Woman in Games etkinliğinde konuştuğumuz en önemli konu; oyun şirketlerinin bu konuya el atmaları ve biraz da pozitif ayrımcılığı görmemiz.

Yurtdışında kadın gamer’ları sıkça görüyoruz fakat bizde pek yok gibi?

Belki de kendilerini oyuncu olarak nitelemek istemiyorlar. Sorduğumuzda “Hayır ben oyun oynamıyorum” diyorlar ama telefonlarına baktığımızda oyun indirmiş oluyorlar.

Oyun sektöründe kadınların oranı yüzde 22 değil de yüzde 78 olsaydı nasıl olurdu?

(Gülüyor.) Vurdulu, kırdılı hard core oyunlar yerine daha çok sorun çözücü ve eğitsel oyunlar olurdu diye düşünüyorum.

31 milyon Türkiye’de oyuncu sayısı 2017 yılında yaklaşık 31 milyon

‘Bilim ve sanat köyü’

“Ayvalık’ta terk edilmiş bir köyün bilim ve sanat köyü olması için 4 yıldır çalışıyoruz. Sanatın ve farklı disiplinlerden uluslararası sanatçıların, yaratıcı girişimcilerin bir arada çalışacağı bir yer. Yeniçarohori/Küçükköy 1462’de yeniçeriler tarafından kurulmuş. Yüzde 80’i terk edilmiş taş evlerden oluşuyor. 12 sanat galerisi, Dijital Inkubasyon Merkezi, Kültür Merkezi ve Konferans Salonumuzun yanında Türkiye’nin önde gelen Sabancı Üniversitesi’nin Yaratıcı Teknoloji Merkezi kurulması için çalışmalara başlandı.