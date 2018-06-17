Futbolseverlerin Rusya’daki Dünya Kupası’nın heyecanını yaşadığı bugünlerde Türkiye’de de amatör bir mini Dünya Kupası organizasyonunun hazırlıkları tam gaz sürüyor. Türkiye’nin ilk uluslararası amatör futbol turnuvası olacak ve 7-11 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya Belek’te düzenlenecek olan World Football Week (WFW) organizasyonunun başındaki isim ise Beşiktaş ve Milli Takım’ın efsane ismi Ali Gültiken. Organizasyonun en az 16 farklı ülkeden 32 takımla yapılmasını planladıklarını belirten WFW Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gültiken, bunun 64 takıma kadar çıkabileceğini belirtti. Futbol tutkunlarını profesyonel bir turnuvanın oyuncusu yapacaklarını söyleyen Gültiken, “Yurtiçinden ve yurtdışından ünlü futbolcular, efsaneler, teknik direktörler ve futbol aktörlerinin eşlik edeceği turnuva, ruhunda profesyonelliği hisseden tüm amatörlere ev sahipliği yapacak. Uluslararası arenada büyük ses getirecek şekilde planlanan organizasyon, ülkemizin tanıtımına ve Antalya’nın hızla yükselen spor turizmine de önemli bir katkı sağlayacak” dedi. Gültiken, World Football Week’in, uluslararası arenada Türkiye’nin ve Antalya’nın tanıtımı için reklam ve tanıtım değeri açısından 15 ila 50 milyon dolar arasında bir katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

EFSANE FUTBOLCULAR VE HAKEMLER SAHADA

Dünya futbolunun efsane olmuş futbolcuları, hakemleri ve teknik adamlarının organizasyonda Antalya’da olacağını kaydeden Gültiken, “Aynı zamanda organizasyona katılacak ülkelerin de futbol efsaneleri World Football Week’e gelecek. En az 16 ülkede gerek geleneksel medyada, gerek de sosyal medyada Antalya ve Türkiye konuşulacak” dedi. Dünya çapında bir hakeme final maçını yönettireceklerini kaydeden Gültiken, Türkiye’nin de ünlü hakemlerinin maçları yöneteceğini belirtti.

EN AZ 50 MİLYON KİŞİYE ERİŞİM

Sosyal medyadan 27.3 milyon, konvansiyonel medyadan ise 22.8 milyon olmak üzere toplamda en az 50 milyonun üzerinde kişiye erişim sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Gültiken, “Ayrıca bu turnuvayla 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yolundaki ülkemize katkıda bulunacağımıza da inanıyoruz” dedi. Gültiken, yalnızca bu yıl 1.500’ün üzerinde futbol takımının ikinci yarı hazırlık kampını Antalya’da geçirdiğini hatırlattı. Antalya’nın futbolun yanı sıra diğer branşların da kamplarıyla birlikte toplamda 100 milyon Euro spor turizmi gelir hedefinde olduğunu kaydeden Gültiken, “World Football Week’in en önemli hedeflerinden biri de, Antalya’mızın ve ülkemizin tanıtımına etkili bir katkı sağlamak ve uluslararası medyada daha çok konuşulur hale getirmek. Bunun için ilk organizasyonumuzu Antalya’da yapıyoruz” dedi.

AÇILIŞ VE FİNAL MAÇLARI CANLI YAYINLANACAK

Organizasyona Kuzey Afrika, Avrupa’nın tamamına yakını, komşu ülkeler ve Ortadoğu’dan takımların katılacağını belirten Ali Gültiken, önümüzdeki yıllarda ise Kuzey Amerika ve Güney Amerika’dan da katılım planladıklarını söyledi. Yurtiçinde ve yurtdışında birçok ortaklıkları olduğunu belirten Gültiken, bütün ülkelerde tanıtımların devam ettiklerini belirtti. Turnuvanın açılışı, final maçlarının ulusal bir kanaldan canlı yayınlanacağını kaydeden Gültiken, Türkiye’deki önde gelen markaların da organizasyona sponsor olacaklarını sözlerine ekledi.

ŞAMPİYON TAKIM ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNE GİDECEK

Dünyaca ünlü efsane oyuncuların marka yüzü olarak organizasyona katılması ve turnuva kapsamında sürecin içerisinde yer almaları da, organizasyonu dünyadaki diğer turnuvalardan ayıran en büyük özellik olarak ön plana çıkıyor. WFW kapsamında ayrıca, futbolla ilgili film gösterimleri, Şampiyonlar Ligi tadında kura çekimi gecesi, kupa töreni, şampiyonluk kutlamaları, eğlenceli yarışmalar, efsanelerle ayak tenisi, efsanelerle frikik turnuvası, efsanelerle penaltı yarışması, gala ve dünyaca ünlü yıldızlarla söyleşiler gibi pek çok özel etkinlik düzenlenecek. Ali Gültiken, turnuvada şampiyon olan takımı 2019 yılında Madrid’de oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finaline göndereceklerini söyledi.