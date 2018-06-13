World Football Week’te geri sayım sürüyor!

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Futbol tutkunlarını stadyumlardan ve ekran başından alıp profesyonel bir turnuvanın oyuncusu yapacaklarını söyleyen World Football Week Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gültiken, “Yurt içinden ve yurt dışından ünlü futbolcular, efsaneler, teknik direktörler ve futbol aktörlerinin eşlik edeceği turnuva, ruhunda profesyonelliği hisseden tüm amatörlere ev sahipliği yapacak. Uluslararası arenada büyük ses getirecek şekilde planlanan organizasyon, ülkemizin tanıtımına ve Antalya’nın hızla yükselen spor turizmine de önemli bir katkı sağlayacak” dedi.

World Football Week (WFW / Dünya Futbol Haftası), 7 - 11 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya’nın dünyaca ünlü ilçesi Belek’te gerçekleşecek. Dünyanın dört bir yanından 400’den fazla amatör futbolcu ve misafirlerinin katılacağı turnuvaya, yurt içinden ve yurt dışından ünlü futbolcular, teknik direktörler ve futbol aktörleri eşlik edecek.

Gültiken, “Futbolun insanlar üzerinde çok farklı bir etkisi var. Dünyanın neresinde olursanız olun, herkesi en kısa sürede bir araya getirebilen inanılmaz bir güç. İçimizde var olan azim, hırs, tutku, coşku, hayal kırıklığı, üzüntü, sevinç, inanç, mutluluk gibi birçok duyguyu aynı anda ortaya çıkarırken, iletişimde de en etkili araç olabiliyor. Biz de WFW ile birçok ülke insanını Türkiye’de bir araya getirmeyi hedefledik. Katılımcıların kendilerini profesyonel futbolcu olarak hissedeceği bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyoruz. Bu yıl futbolseverler Rusya’da Dünya Kupası heyecanı yaşıyor. Biz de bu turnuvayla amatör futbolcuların kendilerini Dünya Kupası atmosferinde hissedecekleri bir ortam yaratacağız” dedi.

“UEFA Euro 2024 hedefine katkı sağlayacağız”

Türkiye’nin, dünyanın en önemli futbol ülkelerinden biri olduğunu ifade eden WFW Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gültiken, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Antalya artık yalnızca denizi, kumu, güneşiyle değil spor turizmiyle de dünyanın göz bebeği. Yalnızca bu yıl 1.500’ün üzerinde futbol takımı ikinci yarı hazırlık kampını Antalya’da geçirdi. Futbolun yanı sıra diğer branşların da kamplarıyla birlikte toplamda 100 milyon Euro spor turizmi gelir hedefinde olan bir bölgemiz. World Football Week’in en önemli hedeflerinden biri de, Antalya’mızın ve ülkemizin tanıtımına etkili bir katkı sağlamak ve uluslarası medyada daha çok konuşulur hale getirmek. Bu düşünceyle ilk organizasyonumuzu Antalya’da gerçekleştiriyoruz. Sosyal medyadan 27,3 milyon, konvansiyonel medyadan ise 22,8 milyon olmak üzere toplamda en az 50 milyonun üzerinde kişiyle erişim sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca bu turnuvayla 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yolundaki ülkemize katkıda bulunacağımıza da inanıyoruz.”

Bol ödüllü turnuva

Yaklaşık 20 farklı ülkeden 400’ün üzerinde amatör futbolcunun yer alacağı World Football Week’te, 25 - 40 ve 40+ yaş olmak üzere iki ayrı kategoride maçlar oynanacak. Bu iki yaş grubundan futbol tutkunları, yedişer kişilik takımlarını oluşturup sahaya çıkacak. Takımların yedek kulübesinde ise en az üç oyuncu bulunacak. 100’ün üzerinde maçın oynanacağı turnuvada, kokartlı hakemler yönetim gösterecek. Müsabakaların sonunda şampiyon, ikinci ve üçüncülere kupa ve madalya verilirken, kategorilerinin şampiyonu olan iki takım, gelecek yılki turnuvaya ücretsiz katılmaya hak kazanacak. Tüm takımlara plaket, özel forma ve kaşkol hediye edilirken turnuvanın özel ödülleri ise gol kralı, asist kralı, Fair Play, en iyi oyuncu ve en iyi kaleci kategorilerinde dağıtılacak.

Turnuvanın kalıcı olmasını planlanıyor

Klasik bir turnuva olması ve her yıl Türkiye ayağının yapılması planlanan WFW’nun, dünyanın farklı şehirlerine taşınması da hedefleniyor. WFW’da dünyadaki diğer amatör turnuvalardan farklı olarak birçok yeniliğe imza atmak için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Buna göre, bir amatör turnuvada ilk kez HD olarak tüm maçların görüntüleri çekilip maç istatistikleri tutulacak ve bunlar anında oyuncularla paylaşılabilecek.

Dünyaca ünlü efsane oyuncuların marka yüzü olarak organizasyona katılması ve turnuva kapsamında sürecin içerisinde yer almaları da, organizasyonu dünyadaki diğer turnuvalardan ayıran en büyük özellik olarak ön plana çıkıyor. WFW kapsamında ayrıca, futbolla ilgili film gösterimleri, Şampiyonlar Ligi tadında kura çekimi gecesi, kupa töreni, şampiyonluk kutlamaları, eğlenceli yarışmalar, efsanelerle ayak tenisi, efsanelerle frikik turnuvası, efsanelerle penaltı yarışması, gala ve dünyaca ünlü yıldızlarla söyleşiler gibi pek çok özel etkinlik düzenlenecek. Uluslarası bir futbol turnuvasının yanında büyük bir futbol festival alanı da katılımcıları bekliyor olacak.