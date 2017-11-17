World Soccer'ın 2007 yılında açıkladığı en iyi 50 genç yetenek listesi

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Dünyaca ünlü World Soccer'ın 2007'de yayınladığı 'en heyecan verici 50 genç yetenek listesi' sosyal medyada büyük ilgi gördü. Türkiye'de forma giyen birçok futbolcunun olduğu listeye çok şaşıracaksınız.

Listenin ilk iki sırasında Aissati ve Adams var.