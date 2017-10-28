Wozniacki ile Venus Williams final oynayacak

Kadın Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde Danimarkalı Caroline Wozniacki ile ABD'li Venus Williams finalde karşılaşacak.



Singapur'da düzenlenen kadınlar sezon sonu turnuvasının 7. gününde, iki yarı final karşılaşması oynandı.



İlk maçta Danimarkalı Caroline Wozniacki, 1 saat 56 dakikalık mücadelenin ardından Çek Karolina Pliskova'yı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.



İkinci yarı final karşılaşmasında ise 37 yaşındaki ABD'li tenisçi Venus Williams, Fransız Caroline Garcia'yı 6-7, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek finalde Wozniacki'nin rakibi oldu.



İki tenisçi arasındaki final maçı yarın oynanacak.

Wozniacki

Venus Williams