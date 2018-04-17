WSJ: ABD, askerlerinin çekilmesinin ardından Suriye'nin kuzeyinde bir Arap gücü kurmayı planlıyor

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan güçlerinin yerine konuşlandırmak ve Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadelenin sona ermesinin ardından ülkenin kuzeydoğusunun yeniden istikrara kavuşmasına yardımcı olmak adına Araplardan oluşan bir birlik kurmayı planladığını bildirdi.
Gazetenin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump'ın kısa bir süre önce atadığı yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Mısır'ın istihbarat direktör vekili Abbas Kamil ile bir görüşme yaptığını belirtti.
Görüşmede, Bolton'ın Mısır'ın Suriye'de bir Arap gücü oluşturma çabalarına katkı yapma ihtimalinin ele alındığı ifade edildi.
Yetkililer, ABD yönetiminin Suriye'nin kuzeyinin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerden finansman istediğini ve aynı zamanda Arap ülkelerinden asker göndermelerini talep etmeye hazırlandığını söyledi.
Bir yetkili, "Mali destek ve daha geniş anlamda katkıda bulunmaları konusunda Suudi Arabistan, Katar ve BAE ile temasa geçildi" dedi.
Başkan Trump, ay başında ABD'nin Suriye'de konuşlandırdığı yaklaşık 2 bin askerinin geri çekilme sürecinin hızlandırılması gerektiğini açıklamıştı. Ancak ABD yönetimi içindeki birçok kişi askerlerin geri çekilmesinin Suriye'deki Rusya ve İran etkisini artıracağından endişe ediliyor.
Beyaz Saray dün yaptığı açıklamada, askerlerin geri çekilmesi konusunda kesinleşmiş bir takvim bulunmadığını belirtti.
WSJ'a konuşan bazı askeri yetkililer, IŞİD'in Suriye'de tamamen mağlup edilmesinin kolay bir süreç olmadığını ve bu bölgeye ABD askerlerinin yerine bir Arap gücünün konuşlanmasının önüne bazı engellerin çıkarılacağını söyledi.
Bu sıkıntıların başında Suudi Arabistan ve BAE'nin halihazırda askeri olarak Yemen'de operasyon düzenliyor olmaları ve Mısır'ın da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin kontrolü altında olmayan bir bölgeyi savunma için güç gönderme konusunda isteksizliği geliyor.
WSJ haberinde, ABD ordusunun bu planın hayata geçirilmesi sürecinde rol alıp almayacağının ise belirsiz olduğuna dikkat çekti.
Haberde, şu anda Suriye'nin kuzeyinde ağırlığını Kürtlerin oluşturduğu ancak için Arapların da bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) IŞİD'le mücadele sürecinde ABD'den hava desteği aldığı ancak kurulması muhtemel Arap gücüne bu tarz bir destek verilip verilmeyeceğinin net olmadığı vurgulandı.
WSJ, Ocak ayı itibariyle ABD'li askeri yetkililerin Suriye'deki faaliyetlerini birkaç ay içinde tamamlamayı ve Dışişleri Bakanlığı'nın IŞİD'den alınan bölgelerde istikrarın sağlanması için yürüttüğü çalışmalara destek vermeyi planladıklarını ancak Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın bu planı sekteye uğrattığını yazdı.
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