WTA Finalleri'de Venus Williams, Jelena Ostapenko'yu yendi

Kadın Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nin üçüncü günündeki Beyaz Grup maçlarında Karolina Pliskova, Garbine Muguruza'yı, Venus Williams da Jelena Ostapenko'yu mağlup etti.

İlk kez 1972'de düzenlenen, 2013 yılından bu yana da kadınlar dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren WTA Finalleri'nin 47'ncisi Singapur'da devam ediyor.



Beyaz Grup karşılaşmalarının oynandığı organizasyonun üçüncü gününde, 2 numaralı seribaşı Muguruza ile 3 numaralı seribaşı Pliskova korta çıktı.

Çek tenisçi Pliskova, İspanyol rakibi Muguruza'yı 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek turnuvada 2'de 2 yaptı.



VENUS WILLIAMS İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Beyaz Grup'taki diğer maçta, 5 numaralı seribaşı Venus Williams ile 7 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko karşılaştı.



ABD'li tenisçi Venus Williams, Letonyalı rakibi Ostapenko'yu 7-5, 6-7 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.

Turnuvada yarın Kırmızı Grup'ta Simona Halep-Caroline Wozniacki ve Elina Svitolina-Caroline Garcia maçları oynanacak.

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