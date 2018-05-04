Würzburger Kickers - Sonnenhof Grossaspach maçı istatistikleri

Würzburger Kickers ve Sonnenhof Grossaspach, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Almanya 3. Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:30. Maç öncesi Würzburger Kickers 57 puanla 5. sırada, Sonnenhof Grossaspach 45 puanla 14. sırada bulunuyor. Würzburger Kickers son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sonnenhof Grossaspach son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 261 kodlu maçı oynayanlar; Würzburger Kickers galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.50, Sonnenhof Grossaspach galibiyet oranı 5.00. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Würzburger Kickers son haftadaki Chemnitzer müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Sonnenhof Grossaspach ise Osnabrück karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

Würzburger Kickers, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Würzburger Kickers, kendi sahasında 20 gol attı, 22 gol yedi.

Sonnenhof Grossaspach ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sonnenhof Grossaspach, 31 gol atarken 33 gol yedi.