Apple Worldwide Developers Conference 2018 (WWDC 2018) hızlı başladı. Kapılarını dün ziyaretçilere açan ve 8 Haziran Cuma gününe kadar sürecek olan etkinliğin ilk günü geride kaldı. Şimdiye de pek çok tanıtıma imza atan Apple, ilk olarak iOS 12, macOS Mojave, tvOS 12 ve watchOS 5'teki yenilikleri masaya yatırdı. Yaklaşık 2 saati bulan bu süreçte Apple'ın hiçbir donanım duyurusu yapmaması dikkat çekti.

iOS 12'nin yeni özellikleri

iPhone ve iPad için daha hızlı performans vadeden iOS 12, ayrıca dijital sağlık araçları ve gece modu gibi güncellemeler de sunuyor. Yeni emojiler, gelişmiş çoklu oyunculu artırılmış gerçeklik ARKit 2, 32 kişiye kadar aynı anda sohbete imkan sağlayan Group Face Time gibi özellikler de iOS 12'nin portföyünde yer alıyor.

macOS Mojave'in yeni özellikleri

Masaüstündeki ögeleri yönetmek için gelişmiş Finder, karanlık mod, gün saatine göre değişen dinamik masaüstü, Apple Haberler, sesli notlar ve daha pek çok yeni özellik, macOS Mojave ile birlikte geliyor.

tvOS 12'nin yeni özellikleri

Uzun zamandır beklenen Dolby Atmos desteğiyle gelen tvOS 12, WiFi ile oturum açtığınızda kablo aboneliğinize ilişkin uygulamalara erişimi sağlayan yeni bir oturum açma özelliği de sunuyor.

watchOS 5'in yeni özellikleri

Antrenmanı otomatik başlatmak veya durdurmak için yeni seçenekler sunan watchOS 5, bir podcast uygulaması, arkadaşlarla rekabet için yarışma modu, Siri saat arabiriminde yapılan geliştirmeler, yeni bir walkie-talkie mesajlaşma uygulaması gibi pek çok yenilikle geliyor.