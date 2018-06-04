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Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Teknolojisi

Teknoloji gündeminin açık ara en sıcak başlığı olan yapay zeka ve makine öğrenimi başlıkları, Apple’ın da çok fazla üzerinde durduğu bir konu. Geçtiğimiz yılda yapay zeka teknolojisinde pek çok firma, özellikle de Google büyük atılımlar yaptı. WWDC 2018’de kullanıcıların Apple’dan olan beklentisi sadece Siri ile sınırlı değil. Makine öğrenimi teknojisindeki ufacık bir geliştirme, Photos’un daha iyi resim tanımasından tutun da AppStore’ın daha faydalı uygulama önermesine kadar pek çok şeyi değiştirebilir.