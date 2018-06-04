Apple’ın tüm etkinlikleri, şirketin kendine belirlediği rotayı kullanıcılarıyla paylaşmasına olanak sunmuş ve yeniliklerini kamuoyu ile paylaşma imkanı vermiştir. Devamlı değişen ve üreten şirketin bu yılki en önemli etkinliği WWDC 2018’de tanıtacağı teknolojiler merakla beklenmekte. İşte bu hafta Apple tarafından görücüye çıkarılması beklenen 5 şey...
Siri ve kişisel asistan teknolojisi
Apple’ın kişisel asistanı Siri, geçtiğimiz yılki etkinlikte kendine pek yer bulamamış, bunun yerine akıllı hopörler olan HomePod’a yer verilmişti. Son bir yıldır kişisel asistan teknolojinde Amazon ve Google’ın gerisinde kalan Apple’ın WWDC 2018’te Siri’ye getirdiği yenilikleri paylaşması bekleniyor.
AR ve VR Teknolojisi
Apple’ın geçen seneki etkinlikte büyük yer verdiği arttırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) teknolojisi, WWDC 2018’te de önemli başlıklardan biri olacakmış gibi gözüküyor. AR cephesinde Apple, geliştiriciler için yeni araçlar üreterek onları iPhone'a kaydırmaya çalışıyor. VR konusunda ise geçtiğimiz sene Apple, iMacPro’nun sanal gerçeklik teknolojisi üretmek için yeterli teknolojiyi sağlayacağını duyurmuştu. Şirketin her ikisi de olan desteğini arttırarak sürdüreceği düşünülüyor.
Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Teknolojisi
Teknoloji gündeminin açık ara en sıcak başlığı olan yapay zeka ve makine öğrenimi başlıkları, Apple’ın da çok fazla üzerinde durduğu bir konu. Geçtiğimiz yılda yapay zeka teknolojisinde pek çok firma, özellikle de Google büyük atılımlar yaptı. WWDC 2018’de kullanıcıların Apple’dan olan beklentisi sadece Siri ile sınırlı değil. Makine öğrenimi teknojisindeki ufacık bir geliştirme, Photos’un daha iyi resim tanımasından tutun da AppStore’ın daha faydalı uygulama önermesine kadar pek çok şeyi değiştirebilir.
Dijital Sağlık
Google’ın bu seneki I/O etkinliğindeki fikirlerinden bir tanesi insanların cihazlara ayırdıkları zamandan daha iyi faydalanmaları üzerineydi. Apple da ‘Do Not Disturb’ uygulaması gibi adımlarla kullanıcı hayatınına önem veren atılımlarda bulundu. Şirket, Apple Watch ile daha sağlıklı ve zinde yaşamaları için kullanıcılarına yardımcı olacak hizmetler sunmaktan geri durmadı. Apple’ın WWDC 2018’te tanıtacağı kullanıcı dostu yenilikler merakla bekleniyor.
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