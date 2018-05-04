Wycombe Wanderers - Stevenage maçı rakamları

Wycombe Wanderers ve Stevenage, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Wycombe Wanderers 81 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Stevenage 55 puanda ve 15. sırada. Wycombe Wanderers son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Stevenage son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 310 kodlu maçı oynayanlar; Wycombe Wanderers galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.30, Stevenage galibiyet oranı 3.60. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Wycombe Wanderers son hafta oynanan Newport County maçında 2-1 kazandı.

Stevenage ise Doncaster Rovers karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Wycombe Wanderers, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Wycombe Wanderers, kendi sahasında 42 gol attı, 35 gol yedi.

Stevenage, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 13 mağlubiyet elde etti. Stevenage, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 37 kez topu kendi kalesinde gördü.