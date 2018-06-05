Wyndham Hotels, Wyndham Worldwide çatısından çıktı

Wyndham Worldwide genel hisse sahipleri 18 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla sahip oldukları her bir Wyndham Worldwide genel hisseleri karşılığında birer Wyndham Hotels & Resorts hissesinin sahibi oldu. Yeniden yapılanmayla birlikte, Wyndham Hotels & Resorts’un tedavülde yaklaşık 100 milyon hissesi bulunuyor.

Wyndham Hotels & Resorts CEO’su Geoff Ballotti, bu yeni döneme girmekten büyük bir heyecan duyduklarını ifade ederek, sektöre öncülük eden sadakat ve teknoloji platformlarımızı güçlendirmeye odaklanacaklarını kaydetti.





