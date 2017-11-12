WyScout forumuna Galatasaray ve Cenk Ergün damga vurdu

Wyscout forumunun yıldızı Cenk Ergün ve Galatasaray oldu...

Londra'nın ev sahipliği yaptığı WyScout forumuna ülkemizden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yöneticileri de katıldı. Galatasaray adına Cenk Ergün, Fenerbahçe adına Hasan Çetinkaya, Beşiktaş adına ise Ali Naibi organizasyonda yer aldı.

AC MILAN, GALATASARAY'A 'TRANSFER' SORDU

Birçok kulübün yöneticilerinin birbiriyle tanışıp kaynaştığı organizasyonda en çok ilgiyi Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün gördü. Yaz transfer döneminde yapılan başarılı transfer nedeniyle adından sıkça söz ettiren Ergün ile AC Milan Takım Menajeri Abbiati ve Scout Departman Şefi Mentana, yakından ilgilendi.



GALATASARAY'IN TRANSFERLERİNE YARDIMCI SİSTEM WYSCOUT

Cenk Ergün ile görüşme yapan bir diğer isimse WyScout Forum'un ev sahipliğini yapan şirket CEO'su Matteo Campodonico oldu. Galatasaray'ın transferlerinde WyScout'un da etkili olduğunu duyan Campodonico, bu durumdan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. WyScout forumundan oldukça bilgilenerek ayrılan Ergün, yenilenen ve gelişen sistemlerin kulübe kazandırılması için Galatasaray yönetimine rapor verdi.

(Hürriyet)

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