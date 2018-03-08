Futbol kariyerine nokta koyan Xabi Alonso'nun Instagram'da 4 milyon takipçisi olan hesabı hacklendi.

Xabi Alonso'nun hesabından daha sonra Fenerbahçe ve Afrin paylaşımları yapıldı.

Gönderilerin altında ise "Real Madrid'le sözleşmemi feshedip Fenerbahçe'ye gelmeye karar verdim çünkü Afrin'de Türk askerine destek olmak istiyorum" sözleri yer aldı.

Bir sonraki paylaşımda, "Hesabınız Türk siber ordusu Ayyıldız Tim tarafından hack'lenmiştir. DM yazışmalarınız ve önemli bilgileriniz ele geçirilmiştir" denildi ve son olarak, "Başta vatana binlerce kahraman evlatlar yetiştiren, cennet ayaklarının altında olan şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere tüm kadınların, emekçi Türk kadınının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadeleri kullanıldı.