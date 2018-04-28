Xanthi - Larissa maç önü

Xanthi ve Larissa, 29 Nisan 2018 Pazar günü Yunanistan Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Xanthi 39 puanla 6. sırada, Larissa 30 puanla 12. sırada bulunuyor. Xanthi, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Larissa, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 596. İddaa'da Xanthi kazanır 1.20, berabere biter 4.00, Larissa kazanır 8.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.40.

Xanthi son hafta oynanan Larissa maçında 2-0 kazandı.

Larissa ise Xanthi maçında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Xanthi, 17 gol attı ve 12 gol yedi.

Larissa, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Larissa 10 kez gol sevinci yaşadı, 30 kez topu ağlarında gördü.