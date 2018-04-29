Xanthi - Larissa maç önü

Yunanistan Süper Lig heyecanı devam ediyor. Xanthi, 29 Nisan 2018 Pazar günü Larissa takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Xanthi 39 puanla 6. sırada, Larissa 30 puanla 12. sırada bulunuyor. Xanthi, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Larissa, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 596. İddaa'da Xanthi kazanır 1.20, berabere biter 4.00, Larissa kazanır 8.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 2.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.25.

Xanthi önceki hafta Larissa mücadelesinde 2-0 kazandı.

Larissa ise Xanthi maçında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Xanthi, 17 gol attı ve 12 gol yedi.

Larissa ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Larissa, 10 gol atarken 30 gol yedi.