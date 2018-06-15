Xavi’den Real’e taş

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Julen Lopetegui’nin Real Madrid’le anlaşmasının ardından federasyon başkanı Luis Rubiales, 51 yaşındaki teknik adamın görevine son vermişti.

Bu durumu değerlendiren Barcelona’nın efsane yıldızı Xavi, “Lopetegui’nin Real Madrid’le anlaşması vakitsizdi. Ortaya çıkan karmaşık durumda federasyonun bir karar alması gerekiyordu ve Rubiales çabuk devreye girerek doğru bir karar verdi” şeklinde konuştu.