İstanbul'un birçok ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Kentsel yenileme çalışmalarının adreslerinden biri de İstanbul'un en tarihi ilçelerinden olan Beyoğlu. Beyoğlu'nda çok sayıda harabe ve bakımsız bina bulunuyor. Özel mülk olan bu binaların birçoğu tehlike saçan cinsten. Beyoğlu'ndaki bu binalarla ilgili kentsel yenileme faaliyetleri planlanıyor. İstanbul'un göbeği denilebilecek Beyoğlu'nun Tarlabaşı semtinde 'Taksim 360' adlı projenin bitmesine az bir süre kaldı.

Beyoğlu Belediyesi ve Çalık Holding ortaklığında hayata geçirilen projeye yurtiçi ve yurtdışındaki yatırımcıların ilgisi büyük. Ünlü işadamı Xavier Hermes, Taksim 360 projesi için İstanbul'a geldi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın öncülüğünde düzenlenen basın toplantısına katılan Xavier Hermes projenin son durumunu yerinde inceledi.

DEMİRCAN: 1- 2 AY İÇİNDE İLK PARÇALAR HAYATA GEÇİRİLECEK

Taksim 360 projesini değerlendiren Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, "Taksim 360 projesi yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor. Önemli bir proje. Avrupa'nın en iyi kentsel yenileme ödülünü aldık. Mimarlarımızın tamamı yerli. Uluslararası ölçekte mimarlar. 10 yıllık uzun bir emeğin ardından 1-2 ay içerisinde ilk parçaları hayata geçirilecek. Projeyi hatırlayalım; 370 tarihi bina içten tevhid edildi. Aslına uygun şekilde yapıldı. Binaların altlarında otoparkları var. İstanbul'un ortasında ciddi bir renovasyonu ortaya çıkardık. Hem yurtiçi hem yurtdışından ilgi çok büyük. Tanıtıma yatırımcıları bulmaya yönelik ciddi gayretlerimiz oldu. Türkiye inşaat sektöründe çok iyi seviyede. Hem iyi projeler yapılıyor hem de çok kısa sürede tamamlanıyor." dedi.

XAVİER HERMES: İSTANBUL'UN YENİLENDİĞİNİ GÖRMEK BENİM İÇİN MÜTHİŞ BİR ŞEY

Ünlü giyim mağazası Hermes'in sahibi Xavier Hermes, projeyi beğendiğini belirterek, "Ben İstanbul'u çok iyi tanıyorum. Bu şehrin yenilendiğini görmek benim için müthiş bir şey. Burada birçok kişi oturmak, yatırım yapmak isteyecektir. Bu projenin Avrupa'da ödül almasına hiç şaşırmadım, bu proje bunu hakediyor." şeklinde konuştu.