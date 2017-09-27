Xbox'ın en iyi otomobil oyunlarından Forza 7'nin demosu yayında

Forza Motorsport 7 hayranları için sevindirici bir haber geldi. Geliştirici Turn 10 ve yayıncı Microsoft, Forza 7'nin demosunun PC ve Xbox One platformları için indirilmeye sunulduğunu duyurdu.

Demoda oyuncular Nissan, Mercedes ve Porsche modellerini kullanarak Dubai ve İtalya'daki pistlerde yarışabilecek. Yaklaşık 23GB boyutundaki demo, özellikle oyunun sürüş dinamikleri, görsel kalitesi ve işitsel özellikleri konusunda oyunculara fikirler vermeyi amaçlıyor.

Forza 7'nin tam sürümünde 700'den fazla araç, onlarca sürüş dinamiği, özelleştirilebilir seçenekler ve dahası yer alacak. Oyunun tam sürümü 3 Ekim'de çıkıyor. Şimdi isterseniz sizi, 4K çözünürlüklü çıkış videosuyla başbaşa bırakalım. İyi seyirler.

forza

forza 7

forza 7 demo

oyun demosu