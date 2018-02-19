Microsoft konsollarının en büyük problemlerinden biri, 1440p veya 2K çözünürlüğe sahip televizyonlarda 1080p çözünürlükte çalışması gösteriliyordu. Özellikle 1440p veya 2K televizyona sahip Xbox One X sahipleri bu durum karşısında oldukça büyük sıkıntılar yaşıyor.

4K çözünürlüğe sahip televizyonlarda benzer sıkıntıyı çekmeyen Xbox kullanıcıları, 2K TV'lerde yaşadıkları bu problemi uzun süredir dile getiriyordu. Oyun severlerin beklediği yanıt ise bugün Kevin Gammill'den geldi.

Microsoft'un şirket program yöneticisi Kevin Gammill tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, kısa bir süre içinde hem Xbox One X'e hem de Xbox One S'e doğal 1440p desteğinin geleceği duyuruldu.

Her ne kadar bu güncelleme için net bir tarih verilmese de, Gammill'in açıklamalarından, Xbox kullanıcılarının çok fazla beklemek zorunda kalmayacakları anlaşılıyor.