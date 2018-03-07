Xerox en iyi 100 global teknoloji şirketinden biri seçildi

Thomson Reuters Teknoloji Uygulamaları Grubu global yönetici direktörü Alex Paladino değerlendirmenin mantığını “En iyi 100 Kuruluş Listemizdeki şirketler bir ya da daha fazla sayıda yeni teknoloji kullanarak bir şekilde dünyanın sorunlarına çözüm getirmektedir" diyerek özetliyor ve ekliyor "Yalnızca büyük fikirlerle gelmeleri değil, bu fikirleri hayata geçirebilecek güçlerinin olması da önemli."

Thomson Reuters, En iyi 100 kuruluşu belirleme sürecinde, dünyanın dört bir yanından 5.000 teknoloji şirketini finansal performans, yönetim ve yatırımcı güveni, risk ve dayanıklılık, mevzuata uyum, inovasyon, sosyal sorumluluk ve çevre üzerindeki etki ve itibar faktörlerini analiz eden yeni bir algoritma ile değerlendiriyor.

Xerox'un Teknoloji Direktörü (CTO) Steve Hoover “Xerox sosyal ve çevre bağlamında sorumlu bir şekilde yenilik sağlama konusunda zengin bir geçmişe sahip” ifadesinde bulunuyor. Hoover bunun yanında "Bugün fiziksel ve dijitalin buluşma noktasında teknolojinin işlerin yapılış tarzında büyük bir fark yaratabileceği, radikal dönüşümlerin hayata geçmek üzere olduğu bir noktadayız." diyerek teknolojinin iş hayatındaki yerini bir kez daha vurguluyor.