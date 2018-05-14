Şirketin toplam yüzde 15 hissesine sahip olan Icahn ve Deason, Xerox’a çok az değer biçtiği gerekçesiyle Fujifilm’in 6,1 milyar dolarlık teklifine karşı çıkmıştı.

Yönetim kurulunda yaşanan birçok tartışma ve 6 istifanın sonucunda, Xerox satış anlaşmasından çekilmeye ve durumu analiz etmeye karar verdi.

Şirkete talip olan Fujifilm ise Xerox’un tek taraflı kararına karşı çıktı ve “Anlaşmamızı bozmak için yasal hakları olduğuna inanmıyoruz.” dedi. Şirket konuyla ilgili hukuki olarak hakkını arayacağını da ekledi.

TEKNOLOJİ ENDÜSTRİSİNİN EN BÜYÜK ANLAŞMASINA TRUMP ENGELİ

Anlaşmaya başından beri karşı olan yatırımcı Icahn, sonuçtan memnun olduğunu şu sözlerle duyurdu: “Xerox’un kontrolünü Fujifilm’e verecek sakıncalı projeyi bitirmesinden ötürü çok memnunuz.”

Xerox, bu ayın başında Fujifilm’le yaptığı birleşme anlaşması kapsamında CEO’su Jeff Jacobson’ı görevinden almıştı. Şirketin CEO ve başkanlık koltuklarına Icahn'a yakın iki yöneticinin geçeceği belirtiliyor.