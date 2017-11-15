Xerox Türkiye Genel Müdürü Burak Özer 2017 değerlendirmesi

Teknolojinin Kaptan Köşkü'nde 14 Kasım Salı günü teknoloji editörleri Aytun Çelebi ile Cem Sünbül'ün konuğu Xerox Türkiye Genel Müdürü Burak Özer oldu.
Özer, Xerox’daki kariyerinin önemli bir kısmını yurt dışı Xerox’da geçirmiş bir yönetici. Sırasıyla 2001- 2003 yılları arasında Xerox Amerika Genel Merkez’de (Stanford Connecticut’ta) Finansal Planlama ve Kontrol Müdürü, 2007 ile 2014 yılları arasında İngiltere Londra’da önce Finansal Planlama ve Raporlama Direktörü ardından gene Londra’da Xerox CIT Bölgesi CFO’su olarak çalışmış. 2014 yılında Xerox Türkiye’ye Genel Müdür olarak atandı.
111 yıllık tarihi olan Xerox'un en büyük ürün ve yenilik lansmanı sonlarına yaklaştığımız 2017 yılında yapıldı. Xerox bu yıl 29 yeni ürünü aynı anda piyasaya sürdü. Şirket açısından teknolojik bir kırılma yılını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde Burak Özer ile yeni teknolojileri konuştuk.
ÇEVİRİ YAPAN YAZICI
Bunlar arasında en çok dikkat çekeni ise Xerox ofis cihazlarının Türkçe dahil 44 farklı dile saniyeler içinde doküman çevirisi yapmasıydı. Yazıcıların gelişen teknolojiyle değişen yapısına uygun olarak Xerox yazıcıya konulan sayfayı tarayarak tasarımını dahi koruyarak çevirebiliyor. Özer konuyla ilgili bilgileri canlı yayında Aytun Çelebi ve Cem Sünbül'le birlikte izleyicilere aktardı.
SATIN ALMA YERİNE TL BAZLI KİRALAMA
Burak Özer her ölçekten firmanın ihtiyaçlarına alım gücüne uygun farklı stratejiler geliştirdiklerini ve yeni iş modellerini piyasaya uyarlamak üzere çalıştıklarını belirterek, piyasada yaşanan nakit sıkışıklığını aşmak için ofislerin, KOBİ’lerin hoşuna gidecek bir iş modelini uygulamaya koyduklarını açıkladı. Xerox'un Türkiye’de ilk defa TL bazlı kiralama dönemini başlattığını açıklayan Özer, artık Türkiye’de Xerox ürün ve çözümlerini satın almadan kiralayarak kullanılabileceğini söyleyerek uzun dönemli TL bazlı kiralama iş modelinin detaylarını yayında verdi.
Xerox yeni bir adım atarak rakip marka dahi olsa ofis cihazlarını değiştirmek isteyen işletmelere 31 Ocak 2018 tarihine kadar sürecek bir Değişim Kampanyası başlatmış. Bu ve bunun gibi birçok konuda Burak Özer ile yapılan keyifli yayının tamamını izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa ulaşabilir.
TEKNOLOJİNİN KAPTAN KÖŞKÜ: XEROX TÜRKİYE GM BURAK ÖZER
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