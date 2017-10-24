Xi, Çin'de Mao'dan sonraki 'en güçlü lider'

Çin Komünist Partisi, Devlet Başkanı Xi Jinping'in ideolojik doktrinini kutsal kabul ederek tüzüğüne koyma koymayı oylayarak kabul etti.
Böylece Xi, ülkenin kurucusu Mao Zedung'la aynı seviyeye konmuş oldu.
Delegeler, parti kongresinin son gününde 'Xi Jinping'in yeni çağda, Çin'e özgü sosyalizm' tüzüğe dahil edip etmemeyi oyladı.
Bu gelişmeye göre Xi'ye yönelik eleştiriler doğrudan Komünist Parti yönetimine yönelik eleştiriler olarak değerlendirilecek.
14 temel prensip
"Yeni çağda Çin karakterinde bir sosyalizm" doktrini 14 temel prensipten oluşuyor:
- Parti liderliğinin ülkedeki tüm işleyişte söz sahibi olması
- İnsan odaklı bir yaklaşıma odaklanma
- Kapsamlı reformlara devam edilmesi
- Gelişim için yeni bir vizyon belirlenmesi
- Halkın yönetime katıldığından emin olunması
- İktidarın her biriminin kanun çerçevesinde çalıştığından emin olunması
- Temel sosyalist değerlerin korunması
- Yaşam standartlarının yükseltilmesi ve garanti altına alınması
- Doğa ve insan arasındaki uyumun sağlama alınması
- Ulusal güvenlik için bütünsel bir yaklaşıma geçilmesi
- Silahlı kuvvetlerde Parti liderliğinin mutlak yönetiminin korunması
- "Tek Devlet İki Sistem" prensibinin korunması ve ulusal birliğin yayılması
- İnsanoğlu için ortak bir gelecek fikrinin hakim olduğu bir toplum inşası
- Parti ekseninde titiz ve tam bir iktidar faaliyeti yürütmek
Kongrenin son gününde 2000'den fazla delege Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi.
Xi Jinping'in görüşlerinin tüzüğe konmasına dahil kimsenin itirazı olup olmadığını sorulması karşısında salondan 'Hayır' sesleri yükseldiği aktarılıyor.
Xi 2012'de ülkenin başına gelmesinden bu yana ülke yönetimindeki etkisini artırıyor.
Ülked beş yılda bir düzenlenen parti kongresinin onayladığı yeni plana göre, Komünist Parti, 2020 ile 2035 yılları arasında sosyalist modernizasyonun ilk aşamasını hayata geçirecek, sonrasındaki 15 yıllık dönemde ise gelişmiş, güçlü, demokratik, ileri kültür seviyesine ulaşmış, uyumlu ve güzel kelimelerinde tanımlanan "büyük modern sosyalist bir ülke" haline getirilecek.
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