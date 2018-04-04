Bugün internete sızan bir görsel, Xiaomi'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni oyun telefonu hakkında çok önemli bilgilerin ortaya çıkmasına neden oldu. Sızdırılan görsele göre, 13 Nisan'da tanıtılacak yeni oyun telefonu, Black Shark ismiyle satışa sunulacak.

Xiaomi Black Shark, bir oyun telefonu olması nedeniyle Razer Phone'u anımsatsa da, telefonun tasarımı bu telefonu diğer tüm benzerlerinden ayıracak gibi duruyor. Snapdragon 845 işlemciye ve 8GB RAM'e sahip olması beklenen telefonun ayrıca 256GB dahili depolama alanına sahip olduğu yönünde bilgiler mevcut.

Oyun severler için ergonomik bir tasarıma sahip olması beklenen telefonun sızdırılan görsellerindeki haliyle mi satışa sunulacağı yoksa bu halinin harici bir ünite sayesinde mi olduğu ise şimdilik bilinmiyor. Tüm bu bilinmezlerin açıklığa kavuşturulması için ise, tanıtım tarihi olan 13 Nisan'ın beklenilmesi gerek.