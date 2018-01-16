Çinli üretici Xiaomi'nin geçtiğimiz gün Xiaomi Mi 6 modelinde sadece Android Oreo Beta Programı'na katılanlar için Android Oreo Beta Rom'u yayınlanmıştı. Şimdi de Xiaomi, tüm kullanıcılar için Xiaomi Mi 6'ya Android Oreo Global Rom'unu yayınladı. Kullancılar Xiaomi Mi 6 modelinin özelliklerini ve fiyatını araştırıyor. Peki, Xiaomi Mi 6 özellikleri ve fiyatı nedir? İşte Xiaomi Mi 6 model fiyatı ve özellikleri...
Xiaomi, yeni akıllı telefon modeli olan Mi 6'yı 19 Nisan 2017'ta tanıtmıştı. Bazı kullanıcılar, Xiaomi Mi 6'nın özellikleri ve fiyatını araştırıyor.
Xiaomi Mi 6 temel özellikleri;
5.15inç 600nit 2.5d FullHD ekran
Snapdragon 835 işlemci
6GB LPDDR4X RAM ve 64/128GB depolama seçeneği
12MP geniş açı + 12MP telefoto çift arka kamera
4 yönlü OIS, 2X optik zoom 10X dijital zoom
3350mah pil
IR portu, çift stereo hoparlör, suya dayanıklılık, NFC
Xiaomi Mi 6 fiyatı ne kadar?
Mi6 6+64 GB 363 dolar,
Mi6 6+128 GB 421 dolar,
Mi6 seramik versiyon 6+128 GB 439 dolar
Mi6’nın 2×2 dual wi-fi destekli 64 bit Snapdragon 835 10nm octa-core işlemcisine Adreno 540 GPU eşlik ediyor.
KAMERA
Geniş açılı ve tele-foto özellikli olarak üretilen Mi6’nın çift kamerası 2 kata kadar kayıpsız optik yakınlaştırma sunuyor. Bu özellikler Mi6’yı 5.15″ boyuta sahip ve çift kameralı ilk telefon olmasını sağlıyor. Daha önce Mi5’te kullanılan 4 açılı OIS Mi6’da geliştirilerek yeniden sunulmuş. Odak noktasına alınan kişi net kalırken arka plan bulanıklaşıyor.
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