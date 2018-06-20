Satışa sunduğu telefonlarla hatırı sayılır satış rakamlarına ulaşan Xiaomi, Mi 8 için kolları sıvadı. Yeni akıllı telefonun piyasaya sürüleceği tarih ve fiyatı belli oldu!

Avrupa'ya ağustos ayında geleceği söylenen Xiaomi Mi 8, 3 farklı modelle karşımıza çıkacak. Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition ve Xiaomi Mi 8 SE modelleriyle piyasaya sürülecek olan yeni akıllı telefon yurt dışında 480 - 520 avro (ortalama 2700 TL - 2900 TL arası) fiyat aralığında raflarda yer bulacak.

XİAOMİ Mİ 8 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi 8 ve Mi 8 Explorer Edition'lar, 6,21 inç boyutunda Full HD+ (2248x1080) AMOLED ekran ile birlikte gelecek. 64, 128 ve 256 GB depolama kapasitesi opsiyonlarına sahip olacak olan akıllı telefonlar, Snapdragon 845 işlemci ve 6 GB RAM ile donatılacak. 3400mAh batarya ile birlikte gelecek olan iki modelde de Hızlı Şarj 4.0 desteği yer alacak. Arka kamerası 12 + 12 MP çözünürlük sunarken, ön kamerada 20 MP'lik bir lens tercih edilmiş. Xiaomi Mi 8 Explorer Edition'da 3D yüz tanıma teknolojisinin yanı sıra ekrana entegre parmak izi okuyucu da bulunacak.