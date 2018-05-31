Xiaomi, uçtan uca ekranlı yeni Mi 8’i tanıttı. Telefonun dikkat çekici özelliklerinin başında, 6,21 inç Full HD+ ekranın cihazın kasasına oranının yüzde 88,5 gibi yüksek bir değerde olması. Ön yüzün yalnızca yüzde 11,5’i çerçeveden oluşuyor.

Çinli üreticinin bu modelde parmak izi okuyucusunu ekranın içerisinde konumlandırılacağı söyleniyordu. Bu iddia kısmen de olsa doğru çıktı. Xiaomi Mi 8’in standart modelinde parmak izi okuyucusu arkada olacakken, Mi 8 Explorer Edition isimli sürüm bu özelliği taşıyacak.

Xiaomi Mi 8 420 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacakken, Explorer Edition ise 620 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Telefonda yer alan 3D Structured Light adı verilen özellik ise telefonun kullanıcının yüzünü tanımasını sağlıyor.

Telefonda yüz tanıma teknolojisi de bulunuyor. Bu özelliğe 3D Structured Light adını veren firma, telefonun ön yüzünde bulunan kızıl ötesi sensör, aydıntalma sensörü ve ön kamera ile yüz tanıma özelliğini üst düzey güvenlikle sunuyor. Xiaomi M 8'de yer alan bu teknoloji bugüne kadar Android telefonlarda bulunan en gelişmiş yüz tanıma teknoloji olarak karşımıza çıkıyor.

Xiaomi Mi 8’in teknik özellikleri şöyle sıralanıyor:

- 6.21 inç Full HD+ AMOLED ekran

- Qualcomm Snapdragon 845 işlemci

- Adreno 630 GPU

- 6 GB bellek / 8 GB bellek Explorer Edition

- 64, 128 ve 256 GB depolama seçenekleri

- 12 MP (f1.8) + 12 MP (f2.4), OIS destekli arka kamera

- 20 Megapiksel (f2.0) ön kamera

- 3400 mAh pil

- Android 8.1 Oreo

Mi 8 ve Explorer Edition modellerinin yanı sıra, Xiaomi ayrıca orta seviyeli Mi 8 SE isimli akıllı telefonunu da tanıttı. 5,88 inç Full HD+ ekrana sahip olan bu telefon da çentikli bir ekrana sahip.

280 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak olan Xiaomi Mi 8 SE’nin teknik özellikleri ise şöyle:

- 5,88 inç Full HD+ AMOLED ekran

- Snapdragon 710 işlemci

- 4 GB, 6GB bellek seçenekleri

- 64 GB depolama

- 12 MP f/1.9 + 5MP, f/2.0 arka kamera

- 20 MP ön kamera (portre modu destekli)

- 3120 mAh pil

- Android 8.1 Oreo