Xiaomi'nin beğenilen akıllı telefon Xiaomi Mi A1, 19 Nisan Perşembe günü A101 marketlerde satışa sunulacak. 1.149 TL fiyat etiketiyle raflarda yer alacak olan akıllı telefonun donanımındaki detaylar dikkat çekiyor.

Teknoloji marketlerde daha uygun fiyata bulmak mümkün

"Global Versiyon" tanımlamasıyla A101'in katalogunda yer bulan Xiaomi Mi A1, 1.149 TL fiyat etiketine karşılık olarak 64 GB dahili hafıza, 4 GB RAM, 5,5 inç full HD ekran, 2. GHz işlemci, 12 MB çift arka kamera ve 5 MP ön kamera gibi teknik özelliklere sahip... Android Oreo ile gelen Xiaomi Mi A1'i bazı teknoloji marketlerde 1.499 TL ile 1.119 TL arasında değişen fiyatlarla da bulmak mümkün.