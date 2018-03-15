Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör BİM satış fiyatı, merakla araştırılıyor. Geçen hafta Apple'ın gözde ürünü iPhone X'i piyasa fiyatının bin 100 lira altında satan BİM bu hafta da Xiaomi Mi Bluetooth için yarı fiyatı kadar indirim uygulayacak.

XİAOMİ Mİ BLUETOOTH HOPARLÖR BİM FİYATI NE KADAR?

BİM'de 16 Mart Cuma günü itibariyle raflarda çıkacak ve 129 TL fiyatla satışa sunulacak Xiaomi Mi Bluetooth hoparlörün piyasa fiyatı 230-250 TL arası değişiklik gösteriyor. Yani ürün yarı fiyatına satışa çıkacak.

XİAOMİ Mİ BLUETOOTH HOPARLÖR ÖZELLİKLERİ

İki adet 2.5 Watt gücünde hoparlörden oluşan Xiaomi Mi Kablosuz Bluetooth Hoparlör toplamda 5 Watt’lık oldukça yüksek ve kaliteli bir müzik dinleme deneyimi sunar. Bluetooth 4.0 üzerinden 10 metre mesafeye kadar aktarım sunan hoparlör 1200 mAh bataryası ile 10 saat aralıksız kullanım süresi sunar.

Xiaomi Mi Kablosuz Bluetooth Hoparlör hangi cihazlar ile kullanılabilir?

Xiaomi Mi Kablosuz Bluetooth Hoparlör, Bluetooth teknolojisine sahip tüm cihazlar ile birlikte kullanılabilir. Hoparlör’ün üzerinde 3.5 mm jack girişi olmadığı için tek bağlantı imkanı Bluetooth teknolojisidir.

Xiaomi Mi Kablosuz Bluetooth Hoparlör nasıl kullanılır?

Telefonunuzda ya da bilgisayarınızda Bluetooth’u açtığınızda cihazlar kısa sürede eşleşirler. Eşleşmenin ardından hoparlörü doğrudan kullanmaya başlayabilirsiniz.