Xiaomi, son yılların en gözde teknoloji şirketlerinden birisi. Bunun sebebi hem uygun fiyatla amiral gemisi özelliklere sahip akıllı telefonlarıyla 7'den 70'e herkesin ilgisini çekmesi hem de telefon dışında yüzlerce ürün satan internet mağazasıyla her eve girmeyi başarması oldu. Şirketin adı dilden dile doğal bir başarı hikayesi olarak aktarıladursun, belirli bir kâr marjının üstüne çıkmayan yapıları ve CEO'nun halka açılma planlarıyla şirketin hissedarlarına da para kazandıracağı düşüncesi, efsaneyi perçinledi.

Yaklaşık bir yıldır beklenen halka açılma işlemi sonrasında Xiaomi'nin 100 milyar dolar değerlemeye ulaşması bekleniyordu. Ancak şirket, açılışın ilk gününde 54 milyar doları zorlayabildi ve ciddi bir hayal kırıklığı yaşattı.

Borsa açılış öncesi için belirlenen taban fiyatın yüzde 5,9 altına düşen hisseler sebebiyle gerçekleşen olayın arkasında birden fazla sebep olduğu düşünülüyor. Öncelikle, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşının aynı döneme gelmesi büyük bir talihsizlik. Tabii Xiaomi'nin diğer teknoloji devlerinden farklı bir iş modeli olması da bunda etkili olabilir.

Kuruluşundan bu yana 8 yıl geçen Xiaomi, şu anda dünyanın dördüncü büyük akıllı telefon üreticisi. Hindistan ve Çin'deki çılgın satış adetlerine, kısa süre önce girdiği Avrupa pazarındaki yoğun ilgi de eklendi. Havludan yastığa yüzlerce teknoloji dışı ürünü de bulunan şirket, kısa süre önce ülkemizde de Gearbest aracılığıyla ürünlerini satmaya başlamış, iki farklı distribütörle de diğer ürünlerini de Türkiye pazarına getirme konusunda yeşil ışık yakmıştı.

Xiaomi CEO'su Lei Jun, dün yaptığı açıklamayla geldikleri noktayı özetledi: "Bu sekiz yıl içinde, Çin alt kalite çakma telefonları tamamen bıraktı, bunda büyük ölçüde Xiaomi'nin katkısı bulunuyor. Çin'in ürettiği akıllı telefon ve akıllı donanım, kalitesi durmaksızın artıyor, fiyatlar ise durmaksızın düşüyor. Çinli şirketler, tasarıma, kullanıcı deneyimine olan vurguyu artırırken, tüketicilerin kalbine ve aklına oynayarak hızla dünyaya yayılıyorlar."

Şirket, halka açılışı ile 4,7 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı. Kendi hisseleri düşerken, Hong Kong borsası genel olarak yüzde 1,5 yükseldi.

Ancak şu sıralar Hong Kong ve Şanghay borsalarının genel bir düşüşte olduğunu söylemek yanlış olmaz. Haziran başında endeks iki borsada ortalama yüzde 10 düştü. Bu da Xiaomi'nin beklediğini alamamasının sebeplerden birisi olabilir.

Durum hakkında konuşan Lei, "ABD-Çin ticari ilişkilerinin bu kritik noktasında, küresel para piyasaları bir dalgalanma hâlinde. Makroekonomik koşullar ideal durumdan uzak olmasına karşın, büyük bir şirketin yükselerek diğerleri arasından sıyrılabileceğine inanıyoruz" dedi.

Şirketin hisseleri yaklaşık 17 Hong Kong doları ile işlem görürken, rakipleri Apple bunun 16 katı fiyatla, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Çinli Tencent ise 36 kat fiyatla işlem görüyor.

Buna karşın geçen yıl Hong Kong Borsası'nnda halka açılan Tencent, sadece 1,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

Xiaomi, 2,18 milyar hisse satarak Alibaba'nın 2014'te New York'taki 25 milyar dolar elde ettiği halka açılışından bu yana, teknoloji şirketleri içinde en büyük ikinci halka açılış oldu.