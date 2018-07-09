Xiaomi, son yılların en gözde teknoloji şirketlerinden birisi. Bunun sebebi hem uygun fiyatla amiral gemisi özelliklere sahip akıllı telefonlarıyla 7'den 70'e herkesin ilgisini çekmesi hem de telefon dışında yüzlerce ürün satan internet mağazasıyla her eve girmeyi başarması oldu. Şirketin adı dilden dile doğal bir başarı hikayesi olarak aktarıladursun, belirli bir kâr marjının üstüne çıkmayan yapıları ve CEO'nun halka açılma planlarıyla şirketin hissedarlarına da para kazandıracağı düşüncesi, efsaneyi perçinledi.
Yaklaşık bir yıldır beklenen halka açılma işlemi sonrasında Xiaomi'nin 100 milyar dolar değerlemeye ulaşması bekleniyordu. Ancak şirket, açılışın ilk gününde 54 milyar doları zorlayabildi ve ciddi bir hayal kırıklığı yaşattı.
Borsa açılış öncesi için belirlenen taban fiyatın yüzde 5,9 altına düşen hisseler sebebiyle gerçekleşen olayın arkasında birden fazla sebep olduğu düşünülüyor. Öncelikle, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşının aynı döneme gelmesi büyük bir talihsizlik. Tabii Xiaomi'nin diğer teknoloji devlerinden farklı bir iş modeli olması da bunda etkili olabilir.
Kuruluşundan bu yana 8 yıl geçen Xiaomi, şu anda dünyanın dördüncü büyük akıllı telefon üreticisi. Hindistan ve Çin'deki çılgın satış adetlerine, kısa süre önce girdiği Avrupa pazarındaki yoğun ilgi de eklendi. Havludan yastığa yüzlerce teknoloji dışı ürünü de bulunan şirket, kısa süre önce ülkemizde de Gearbest aracılığıyla ürünlerini satmaya başlamış, iki farklı distribütörle de diğer ürünlerini de Türkiye pazarına getirme konusunda yeşil ışık yakmıştı.
Xiaomi CEO'su Lei Jun, dün yaptığı açıklamayla geldikleri noktayı özetledi: "Bu sekiz yıl içinde, Çin alt kalite çakma telefonları tamamen bıraktı, bunda büyük ölçüde Xiaomi'nin katkısı bulunuyor. Çin'in ürettiği akıllı telefon ve akıllı donanım, kalitesi durmaksızın artıyor, fiyatlar ise durmaksızın düşüyor. Çinli şirketler, tasarıma, kullanıcı deneyimine olan vurguyu artırırken, tüketicilerin kalbine ve aklına oynayarak hızla dünyaya yayılıyorlar."
Şirket, halka açılışı ile 4,7 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı. Kendi hisseleri düşerken, Hong Kong borsası genel olarak yüzde 1,5 yükseldi.
Ancak şu sıralar Hong Kong ve Şanghay borsalarının genel bir düşüşte olduğunu söylemek yanlış olmaz. Haziran başında endeks iki borsada ortalama yüzde 10 düştü. Bu da Xiaomi'nin beklediğini alamamasının sebeplerden birisi olabilir.
Durum hakkında konuşan Lei, "ABD-Çin ticari ilişkilerinin bu kritik noktasında, küresel para piyasaları bir dalgalanma hâlinde. Makroekonomik koşullar ideal durumdan uzak olmasına karşın, büyük bir şirketin yükselerek diğerleri arasından sıyrılabileceğine inanıyoruz" dedi.
Şirketin hisseleri yaklaşık 17 Hong Kong doları ile işlem görürken, rakipleri Apple bunun 16 katı fiyatla, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Çinli Tencent ise 36 kat fiyatla işlem görüyor.
Buna karşın geçen yıl Hong Kong Borsası'nnda halka açılan Tencent, sadece 1,1 milyar dolar gelir elde etmişti.
Xiaomi, 2,18 milyar hisse satarak Alibaba'nın 2014'te New York'taki 25 milyar dolar elde ettiği halka açılışından bu yana, teknoloji şirketleri içinde en büyük ikinci halka açılış oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.