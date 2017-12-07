Başarılı akıllı telefonları uygun fiyatlarla sunan Redmi serisini sürdüren Xiaomi, bu yıl Hindistan’da en çok satan telefonlar Redmi 4 ve Redmi Note 4’ün devamı niteliğindeki yeni cihazlarını görücüye çıkardı.

2017 yılında akıllı telefon üreticileri arasında popüler olan 18:9 ekran tasarımını benimseyen Redmi 5 ve 5 Plus, ekranlarının üst ve alt bölümlerinde ince bir çerçeveye sahip. Arka bölümlerinde parmak izi okuyucusu bulunan telefonlar, alüminyum gövdeyle donatılmış.

Redmi 5 ve 5 Plus, mavi, pembe, altın sarısı ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

Telefonların teknik özellikleriyse şöyle:

Xiaomi Redmi 5

- Qualcomm Snapdragon 450 işlemci

- 5,7 inç 18:9 oranlı HD+ ekran

- 2/3 GB bellek seçenekleri

- 3300 mAh pil

- 16/32 GB hafıza seçenekleri

- 12 MP arka, 5 MP ön kamera

- Android 7.1.2 Nougat işletim sistemi

Xiaomi Redmi 5 Plus

- Qualcomm Snapdragon 625 işlemci

- 5,99 inç 18:9 oranlı Full HD+ ekran

- 3/4 GB bellek seçenekleri

- 4000 mAh pil

- 32/64 GB hafıza seçenekleri

- 12 MP arka, 5 MP ön kamera

- Android 7.1.2 Nougat işletim sistemi

Redmi 5 120 dolardan başlayan fiyatlarla satıalcakken, 5 Plus’ın fiyatı ise 135 dolardan başlayacak. Bu fiyatları liraya çevirdiğimizde ortaya sırasıyla 480 TL ve 600 TL gibi fiyatlar çıkıyor. Ancak bunların üzerine eklenecek vergilerin ardından telefonların 1.000 TL fiyat seviyesine ulaşacağını belirtmekte fayda var.

Telefonlar ilk olarak 12 Aralık’ta Çin’de satışa sunulacak. Diğer ülkeler için henüz bir çıkış tarihi açıklanmadı.

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