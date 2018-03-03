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Kültür-Sanat

Yabana Tanıklık sergisi fotoğrafseverleri bekliyor

Prof. Dr. Gürkan Öztürk’ün ‘Yabana Tanıklık’ sergisi bugün açılıyor

03 Mart 2018 Cumartesi, 12:28:11

Prof. Dr. Gürkan Öztürk’ün fotoğrafçılık tutkusu kişisel sergisiyle taçlanıyor. Gazete Habertürk'teki habere göre; Öztürk’ün Asya, Afrika, Güney Amerika ve Avustralya’da çektiği yaban hayatı fotoğraflarından oluşan ‘Yabana Tanıklık’ sergisi bugün görücüye çıkıyor. Saat 15.00’te düzenlenen açılış kokteylinin ardından açılacak sergi sanatçının 15 yıl boyunca çektiği yaban hayatı fotoğraflarından oluşuyor.

Araştırmacı profesörün 4 kıtada çektiği yaklaşık 40 fotoğraftan oluşan ve jaguarın timsah avı kareleriyle adından söz ettiren sergi 17 Mart tarihine kadar Taksim Metrosu Kültür A.Ş. Sanat Galerisi’nde ücretsiz olarak gezilebilecek.

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