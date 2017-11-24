Yabancı 180 milyon dolarlık alım yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 17 Kasım haftasında net 98,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 79,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 89,1 milyon dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 48 milyar 291,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 47 milyar 256,5 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 29 milyar 819,9 milyon dolardan 29 milyar 670,5 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ÖST stokları ise gerçekleştirdikleri 89,1 milyon dolarlık net satışla 973,8 milyon dolardan 884,7 milyon dolara düştü.