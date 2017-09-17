Yabancı yatırımcıdan Türk içecek devine yüksek talep

Anadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan’da 25 fabrikası ve 10 bini aşkın çalışanıyla faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek (CCI), yedi yıl vadeli yüzde 4.215 sabit kupon ödemeli 500 milyon dolarlık Eurobond ihracı gerçekleştirdi.
Çoğunluğu Amerika ve İngiltere olmak üzere İsviçre ve Almanya’nın da arasında bulunduğu ülkelerden 300’ün üzerinde yatırımcıdan 9 katı talep alan bono ihracı, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ve CCI’a duyduğu güvenin göstergesi oldu. İhracı BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank PLC, J.P. Morgan Securities PLC ve MUFG Securities EMEA PLC bankaları yönetti.
Bono ihracından sağlanan nakdi, Türkiye ve yurtdışı operasyonlarındaki yatırımlarını sürdürmek ve mevcut bazı kredilerinin yeniden finansmanı için kullanacaklarını ifade eden CCI CEO’su Burak Başarır sözlerine şöyle devam etti:
"Türk şirketleri arasında son yıllarda yapılan en düşük faiz oranlı Eurobond ihraçlarından birini gerçekleştirdik. 300 farklı yatırımcıdan ihraç ettiğimiz tutarın 9 katı talep gördük. Şirketimize gösterilen bu ilgi, yabancı yatırımcının Türkiye’ye duyduğu güvenin de tam olduğunun göstergesi. Biz de ülkemize olan sonsuz güvenimizle yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bunu geçtiğimiz ay açılışını yaptığımız Isparta fabrikası yatırımımızla da gösterdik."
- Coca-Cola İçecek
- Anadolu Grubu
- CCI CEO’su Burak Başarır
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