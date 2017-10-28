Yabancılar 9 ayda Türk şirketlerine 4 milyar dolar yatırdı

Türkiye'de bu yılın ocak-eylül döneminde 114 birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşirken, değeri açıklanan işlemlerin toplam hacmi 5,9 milyar dolar oldu. Söz konusu işlemlerin yaklaşık yüzde 70'ine (4,1 milyar dolar) yabancılar imza attı.

AA muhabirinin bağımsız denetim, danışmanlık, kurumsal finansman ve vergi alanlarında faaliyet gösteren EY verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın 9 ayında Türkiye'de 114 birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşti.

Bu yılık ocak-eylül döneminde gerçekleştirilen 114 işlemden 64'ünün değeri açıklanırken, 50 işlemle ilgili finansal bilgiler paylaşılmadı. Değeri açıklananların toplam hacmi 5,9 milyar dolar olarak hesaplandı.

Değeri açıklanan birleşme ve satın alma işlemlerinin toplam hacmi 2016 yılında 4,6 milyar dolar, 2015'te 10,7 milyar dolar, 2014'te 17,7 milyar dolar, 2013'te 13,7 milyar dolar, 2012'de 23,2 milyar dolar ve 2011'de de 11,5 milyar dolar olmuştu.



TÜRK YATIRIMCILARDAN 1.8 MİLYAR DOLAR

EY verilerine göre, ocak-eylül döneminde Türk yatırımcılar 67, yabancı yatırımcılar ise 47 işlem gerçekleştirdi.

Bu yılın 9 aylık dönemindeki işlemlerin 1,8 milyar dolarlık kısmı Türk yatırımcılar, 4,1 milyar dolarlık kısmı ise yabancı yatırımcılar tarafından yapıldı.

Türk yatırımcılar 2011'de 5,1 milyar dolar, 2012'de 11,5 milyar dolar, 2013'te 10,4 milyar dolar, 2014'te 13,1 milyar dolar, 2015'te 4,1 milyar dolar, 2016'da 2,1 milyar dolar; yabancı yatırımcılar ise 2011'de 6,4 milyar dolar, 2012'de 11,7 milyar dolar, 2013'te 3,3 milyar dolar, 2014'te 4,6 milyar dolar, 2015'te 6,6 milyar dolar ve 2016'da 2,5 milyar dolarlık işleme imza atmıştı.

ENERJİ İŞLEM HACMİNDE LİDER



Birleşme ve satın alma işlem değerlerinin sektörel dağılımına bakıldığında, enerji 2 milyar 192 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı.

Finansal hizmetler 1 milyar 373 milyon dolarla ikinci, ulaştırma 921 milyon dolarla üçüncü, imalat 546 milyon dolarla dördüncü, yiyecek ve içecek 364 milyon dolarla beşinci, perakende 255 milyon dolarla altıncı, madencilik de 205 milyon dolarla yedinci sıraya yerleşti.

Söz konusu dönemde en çok işlem, bilişim sektöründe gerçekleşti. 38 işlemin olduğu bilişimi 14 işlemle enerji, 13 işlemle ulaştırma, 11 işlemle imalat, 9 işlemle yiyecek ve içeçek, 8 işlemle de hizmetler sektörleri takip etti.

EN BÜYÜK İŞLEMLER

En büyük işlem hacmine sahip ilk üç işlem ise OMV Petrol Ofisi, Garanti Bankası ve Mersin Limanı'nın satışı olarak sıralandı.

OMV Petrol Ofisi'nin hisselerinin tamamının Hollandalı Vitol Investment'a 1 milyar 441 milyon dolara satışı, yılın en büyük işlemi olarak kayıtlara geçti.

Garanti Bankası'nın yüzde 9,95 hissesinin 917 milyon dolara İspanyol BBVA'ya geçmesi ile Mersin Limanı'nın yüzde 40 hissesinin 869 milyon dolara Avustralyalı IFM Investors tarafından satın alınması diğer en büyük iki işlem oldu.

Osmangazi Elektrik Dağıtım-Osmangazi Elektrik Perakende, Korozo Ambalaj, Banvit, Ulusoy Ro-Ro, Park Elektrik, Unit International ve TAV Havalimanları Holding hisselerinin satışı ya da işletme hakkı devri diğer öne çıkan işlemler oldu.

Türkiyeye gelen yabancı yatırımlar

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