Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, TOTAL ve bazı yabancı akaryakıt dağıtım şirketlerinin Türkiye’den çıkacağı yönündeki haber ve yorumlarla ilgili suskunluğunu bozdu.

Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Yılmaz, herhangi bir akaryakıt şirketinin Türkiye pazarından ayrılmak için EPDK’ya resmi müracaatta bulunmadığını söyledi. EPDK’nın, dağıtım şirketlerinin piyasadan çıkmasına yol açacak kararlar almasının söz konusu olmadığını kaydeden Yılmaz, “Tam tersine EPDK, dağıtım şirketlerini finansal yönden rahatlatacak bazı kararlar alıyor.

İntifa bedelleri de (dağıtım şirketince akaryakıt bayiine kendi markasına bağlanma ve ürününü satma karşılığında ödenen para) bunlar arasındadır” ifadesini kullandı.

TOTAL’İN 2 YILDIR EĞİLİMİ VAR

Yılmaz, TOTAL’de pazar payının düşmesi nedeniyle son 2 yıldır piyasadan çıkma konusunda bir eğilim olduğunu belirterek, “Başka bir dağıtım şirketinin piyasadan çıkma gibi bir kararı ya da niyeti yok. Yok böyle bir şey. Birkaç kişi, bu işleri manipüle ediyor. Ben onları ciddiye almıyorum” dedi. Şirketlerin kâr marjlarındaki azalmanın doların yükselişi ve petrol fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandığını da dile getiren Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

Kâr edemeyen şirketler olduğu gibi birkaç milyon dolar kâr edebilen şirketler de oldu. Şu dönemde yine büyük bir holdingin bu sektöre özellikle bu tavan fiyatı uygulama ve bunların konuşulduğu dönemde akaryakıt sektörüne girmesi bizim ne kadar sağlıklı adımlar attığımızı gösteriyor.

İNTİFAYA ÜST SINIR İSTEDİLER

Yılmaz, hafta sonu POAŞ dahil sektörün en büyük dağıtım şirketlerinin üst düzey yönetimleriyle bir görüşme yaptığını belirterek, “Şirketler, intifalara ilişkin tutarların, EPDK tarafından çıkarılacak bir kurul kararıyla belirlenmesini ve sınır getirilmesini istiyor. Hukuken mümkün olup olmadığına bakacağız“ dedi.