İsveçli İman Johansson (53), 25 Nisan’da İstanbul’da özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatı oldu. İddiaya göre hastane yetkilileri, kadına operasyonun hiçbir riskinin bulunmadığını söyledi.

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre; operasyonun ardından hastaneye yatışı yapılan kadın, 2 gün sonra hayatını kaybetti. Ölüm nedeni olarak kayıtlara “ani kardiyal arest” yazıldı. Johansson’un ölümünün şüpheli olduğunu ileri süren ailesi, Avukat Gökhan Cindemir aracılığıyla Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı’na başvurarak, operasyonu yapan Dr. Jale Ö. ve hastane yetkililerinden şikâyetçi oldu. Aile, hastane ve personelini, hastanın ölümünden sonra yabancı uyruklu olması nedeniyle olayı kapatmak için ellerinden geleni yapmakla suçladı. Aile, sorumluların taksirle ya da kasten adam öldürmek ve özel evrakta sahtecilik suçlarından yargılanmalarını istedi. Hakkında suç duyusunda bulunan Dr. Jale Ö. ise “Şüpheli ölüm olduğunu düşünüyorlarsa hastaya neden otopsi yaptırmadılar?” dedi.

İman Johansson

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