HT Magazin'de yer alan habere göre, Eskişehir'in Umut Kuzey’in önderliğinde gerçekleşen en yeni festivalinin ikinci gününe yoğun yağış damgasını vurdu.



Set, Sena Şener ve Adamlar’ın performanslarından sonra aniden bastıran fırtına ve yoğun yağış, katılımcıların keyfini kaçıramadı. Aksine Vega, Feridun Düzağaç ve Manga’nın performanslarıyla festival coşkusu katlandı.



Festivalde sahne alan sanatçılar ve Eskişehirli gençler, yağan yağmura aldırış etmeden doyasıya eğlendi.

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