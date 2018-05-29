Survivor 2018 yarışmasında ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ve rakiplerinden en az oy alarak dün elenen kişi Yağmur Banda oldu. Elenmesi ile birlikte Yağmur Banda'nın hayat hikayesi merak konusu oldu. Peki Yağmur Banda kimdir, nereli? Survivor Yağmur Banda kaç yaşında? İşte Yağmur Banda'nın hayat hikayesi...

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

Yağmur Banda, 1998 yılında İzmir'de doğdu. Spor kariyerinde başarılı olan Banda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Taekwondo takımındadır. 2012 yılında 55 kilolda Türkiye Taekwondo şampiyonluğu elde eden genç sporcunun annesi Deniz Eryılmaz Banda, babası ise Hamit Banda'dır. 2006 yılında başladığı Taekwondo sporunun yanı sıra birçok spor dalıyla ilgilenen Yağmur Banda, özellikle yüzme dalında başarısı ön plandadır.

Yağmur Banda, Survivor 2018 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler kadrosunda yer alıyordu. Dün yapılan oylama sonucu elendi.

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