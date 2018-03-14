Survivor 2018'de iddialı isimlerden oluşan All Starlar ve Gönüllüler takımlarından oluşan yarışmada, Gönüllüler takımında sportif ve hırslı yapısı ile göz dolduran Yağmur Banda'nın hayat hikayesi araştırılıyor. Peki, Yağmur Banda kimdir, nerelidir? Survivor Yağmur Banda kaç yaşındadır? İşte Yağmur Banda'nın hayat hikayesi...

YAĞMUR BANDA KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Yağmur Banda, 1998 yılında İzmir'de doğdu. Spor kariyerinde başarılı olan Banda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Taekwondo takımındadır. 2012 yılında 55 kilolda Türkiye Taekwondo şampiyonluğu elde eden genç sporcunun annesi Deniz Eryılmaz Banda, babası ise Hamit Banda'dır.

2006 yılında başladığı Taekwondo sporunun yanı sıra birçok spor dalıyla ilgilenen Yağmur Banda, özellikle yüzme dalında başarısı ön plandadır. Yağmur Banda, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında Gönülüler kadrosunda yer alıyor.

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