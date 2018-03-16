Yağmur Banda, Survivor 2018'de Gönüllüler takımında yer alıyor. Oyunlardaki başarılarıyla Gönüllüler takımında dikkatleri üzerine çeken Yağmur Banda'nın hayat hikayesi merak ediliyor. Yağmur Banda kimdir? Yağmur Banda kaç yaşında? İşte Survivor Yağmur hakkında merak edilenler...

YAĞMUR BANDA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Survivor Yağmur Banda 1998 yılında dünyaya geldi. 1.72 boyunda olan Banda, 12 yaşından beri spor ve 12 yıldır tekvando yapıyor. Türkiye ve Balkan şampiyonluğu vardır.

Spor kariyerinde başarılı olan Banda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Taekwondo takımında yer alıyor. 2012 yılında 55 kiloda Türkiye Taekwondo şampiyonluğu elde eden genç sporcunun annesi Deniz Eryılmaz Banda, babası ise Hamit Banda'dır.

2006 yılında başladığı Taekwondo sporunun yanı sıra birçok spor dalıyla ilgilenen Yağmur Banda, özellikle yüzme dalında başarısı ön plandadır.

Yağmur Banda, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında Gönülüler kadrosunda yer alıyor.

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