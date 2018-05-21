Yağmur Banda, Survivor 2018 yarışmasının Gönüllüler takımında yer alıyor. Birçok sporcunun yer aldığı Survivor 2018 yarışmasında en genç olan Yağmur Banda'nın Türkiye Şampiyonluğunun yanı sıra bir çok defa 2.lik ve 3.lük dereceleri var. Peki Yağmur Banda kimdir, kaç yaşında? Survivor Gönüllüler Yağmur nereli? İşte Yağmur Banda'nın hayat hikayesi...

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

Yağmur Banda, 1998 yılında İzmir'de doğdu. Spor kariyerinde başarılı olan Banda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Taekwondo takımındadır. 2012 yılında 55 kilolda Türkiye Taekwondo şampiyonluğu elde eden genç sporcunun annesi Deniz Eryılmaz Banda, babası ise Hamit Banda'dır. 2006 yılında başladığı Taekwondo sporunun yanı sıra birçok spor dalıyla ilgilenen Yağmur Banda, özellikle yüzme dalında başarısı ön plandadır.

Yağmur Banda, Survivor 2018 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Gönülüler kadrosunda yer alıyor.

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