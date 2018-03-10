Survivor 2018 Gönüllülerde en dikkat çeken isimlerden biri de Yağmur Banda. Yeni sezonda yine sporcu isimlerin bir araya geldiği gönüllülerde dikkat çeken yarışmacılardan olan Yağmur Banda’nın da milli bir tekvandocu.Yarışmanın en dikkat çeken genç sporcusu Yağmur Banda yarışmanın favori isimlerinden.

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

Yağmur Banda, 1998 yılında İzmir'de doğdu. Spor kariyerinde başarılı olan Banda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Taekwondo takımındadır. 2012 yılında 55 kilolda Türkiye Taekwondo şampiyonluğu elde eden genç sporcunun annesi Deniz Eryılmaz Banda, babası ise Hamit Banda'dır.

2006 yılında başladığı Taekwondo sporunun yanı sıra birçok spor dalıyla ilgilenen Yağmur Banda, özellikle yüzme dalında başarısı ön plandadır.

Yağmur Banda, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında Gönülüler kadrosunda yer alıyor.

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