Sabri Sarıoğlu, milyon liralık araçlarla hız yapmayı seven eşi Yağmur Sarıoğlu'nun bu tutkusu için ilginç bir çözüm buldu.



Posta'nın haberine göre; ünlü futbolcu, Florya’daki galerici bir arkadaşına her ay 20 bin lira ödeme yapıyor. Eşi de bunun karşılığında Ferrari, Lamborghini gibi lüks arabaları galeriden istediği gibi alıp kullanıyor, sonra da iade ediyor.

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