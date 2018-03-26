HT Magazin'de yer alan habere göre, otizmli çocukların ünlü simaların fotoğraflarını çektiği proje için oyuncu, Kabataş’taki bir otelde otizmli birey Hasan Faruk Irmak’la bir araya geldi.



Projede çekilen fotoğraflar, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde Eski Büyükdere İskelesi’nde yapılacak olan sergide satışa sunulacak.

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