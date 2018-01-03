Cadde’nin haberine göre, yılbaşını birlikte İstanbul'da geçiren Yağmur Tanrısevsin-Oğuzhan Koç çifti, yeni yılın ilk günlerinde bir alışveriş merkezinde arkadaşları ile bir araya geldi.



Yakın dostlarıyla beraber yemek yiyen ikili, barış içinde huzur dolu bir yıl dileğinde bulundu.



İlerleyen saatlerde kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmeyen ünlü çiftin, eğlenceli ve mutlu halleri dikkatlerden kaçmadı.

Oğuzhan Koç

yağmur tanrısevsin