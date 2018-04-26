Cadde'nin haberine göre, yakın dostuyla birlikte geldiği alışveriş merkezinde görüntülenen Yağmur Ünal, meydan katında turlayıp güzel havanın tadını çıkardı.

Geçtiğimiz günlerde bağırsak enfeksiyonu geçiren annesi Türkan Şoray’ın sağlığının iyi olduğunu belirten Yağmur Ünal, “Ben de dün 20'lik dişimi çektirdim. Çok şiddetli ağrısı var, yanaklarım şişti yemek yiyemiyorum” dedi.

Yaz aylarında yeni bir dizinin yapımcılığını üstleneceğini belirten Ünal, “Dizi eylül ayında yani yeni sezonda ekranlarda olacak. Çalışmalara şimdiden başladık. Kanal ismi şimdilik bende kalsın, zaten daha dizinin isminin ne olacağı bile belli değil” açıklamasında bulundu.