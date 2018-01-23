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Irmak Ünal ise babası Cihat Ünal'ın doğum gününü bu fotoğraflarına, "İlk aşkım... En büyük aşkım... sevmekten vazgeçmemeyi öğreten.... Her şeyim....Babam... İyi ki doğmuşsun, iyi ki benim babamsın. Seni ömürlerce sürecek kadar çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun..." notuyla kutladı.