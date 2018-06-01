

İHA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Akifiye Mahallesi, Soğucak Yaylasında aniden bastıran yağmurdan kaçan Mustafa Körlü (49) bir ağacın kovuğuna saklandı. Bir süre burada bekleyen Körlü’nün sığındığı ağaca yıldırım düştü. Körlü'ye ağacın kovuğunda cansız şekilde olduğunu bulan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri Mustafa Körlü’nün hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemenin ardından Körlü’nin cenazesi Andırın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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